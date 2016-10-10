На виборах у Литві з мінімальним відривом перемагає "Союз селян та зелених"

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Литви.

ЛССЗ набирає 21,7% голосів, чого достатньо для отримання 20 мандатів у литовському парламенті.

У свою чергу "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи" йдуть з результатом 21,43% і можуть розраховувати на 19 місць у Сеймі.

Соціал-демократична партія Литви, яка на минулих виборах 2012 року сумарно отримала найбільше мандатів, має 14,49% (13 місць).

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Також у парламент проходять Рух лібералів Литви з 8,92% (8 мандатів), Виборча акція поляків Литви з 5,47% (5 мандатів) і консервативна партія екс-президента Роландаса Паксаса "Порядок і справедливість" з 5,4% (5 мандатів).

При цьому в Сейм не проходить Антикорупційна коаліція Литовської центристської партії і Партії пенсіонерів Литви, яка отримала 6,09% (прохідний бар'єр для блоків в Литві - 7%).

Також до парламенту не потрапляє, за останніми даними, Партія праці, яка перемогла 2012 року за пропорційною системою. Поки у неї лише 4,75%.

За пропорційною системою обираються 70 членів Сейму Литви. Ще 71 депутат буде обраний в мажоритарних округах. В округах, де не визначаться переможці за підсумками виборів 9 жовтня, 23 жовтня буде проведено другий тур.