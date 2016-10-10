Франція хоче розслідувати воєнні злочини в Сирії у Міжнародному кримінальному суді

Після того, як угода про припинення вогню в Сирії у вересні провалилася, російські та сирійські військові літаки розпочали найбільшу наступальну операцію в оточених повстанцями районах у північній частині міста Алеппо. Битва в цьому районі міста може стати поворотним моментом у п’ятирічній війні в Сирії.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявляє про намір розслідування воєнних злочинів у Сирії в Міжнародному кримінальному суді.

«Ці бомбардування — і я сказав це в Москві — є воєнними злочинами», — цитує Еро агенція Reuters.

За його словами, до цих злочинів причетні всі сторони, «які є співучасником того, що відбувається в Алеппо, у тому числі російські лідери».

«Ми повинні зв’язатися з прокурором Міжнародного кримінального суду, щоби з’ясувати, як ми можемо розпочати ці розслідування», — наголосив Еро.

Видання нагадує, що секретар Державного департаменту США Джон Керрі минулого тижня закликав до проведення розслідування воєнних злочинів у Сирії. Наразі не ясно, у який спосіб Міжнародний кримінальний суд може розпочати провадження, тому що суд не має правових підстав на дослідження злочинів у Сирії, бо ця країна не визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Очевидним видається те, що єдиним шляхом у цій справі може бути звернення Ради безпеки ООН до Міжнародного кримінального суду, але Радбез ООН зайшов у глухий кут щодо ситуації в Сирії. Раніше російська делегація ветувала французьку резолюцію в травні 2014 року, яка передбачала передачу розгляду ситуації в Сирії Міжнародному кримінальному суду.

Еро також сказав, що французький уряд домагатиметься окремих санкцій проти сирійського режиму в рамках Організації Об’єднаних Націй, як тільки ООН та Організація із заборони хімічної зброї 21 жовтня представлять спільне розслідування щодо застосування хімічної зброї.

Західні дипломати повідомляють, що розслідування визначило дві сирійські повітряні ескадрильї та ще два військових підрозділи, яких вважають відповідальними за застосування газоподібного хлору проти цивільних.

«Ми не погоджуємося із тим, що Росія робить у Сирії, бомбардуючи Алеппо. Франція як ніколи раніше налаштована врятувати населення Алеппо», — наголосив Еро.

«Якщо президент (Франсуа Олланд) вирішить (зустрітись із Путіним), ця зустріч не стосуватиметься обміну люб’язностями», — наголосив Еро.

Президенти Франції та РФ можуть зустрітися 19 жовтня.