Генсек ООН закликав передати сирійську справу в Міжнародний кримінальний суд

Також, він висловив розчарування нездатністю Ради Безпеки прийняти резолюції щодо Сирії, пише Центр новин ООН.

«Я вже закликав і просив Раду Безпеки ООН передати це питання в МКС. Я знову звертаюся до них з цим проханням», - заявив Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, відповідаючи на питання журналіста.

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«В Алеппо знову жахлива ситуація, і я був глибоко розчарований тим, що в суботу Рада Безпеки знову не змогла виступити єдиним фронтом. У Ради немає більше часу для дебатів і суперечок про те, яке потрібно прийняти рішення», - заявив Генеральний секретар ООН.

«Вони (члени Ради) повинні забезпечити захист життя людей і знайти політичне рішення. Для того щоб це стало можливим, необхідно створити певну атмосферу», - сказав глава ООН. Він додав, що, в першу чергу, потрібно домогтися припинення вогню, що, за його словами, надзвичайно важливо для створення клімату довіри між сторонами.

«Необхідно негайно припинити бомбардування в Алеппо і в інших місцях», - підкреслив Пан Гі Мун.

Раніше УНІАН повідомляв, що Франція планує ініціювати розслідування військових злочинів у Сирії в Міжнародному кримінальному суді. Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро вважає, що до цих злочинів причетні всі сторони, які є співучасниками того, що відбувається в Алеппо, в тому числі російські лідери».