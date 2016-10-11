У Литві під самий кінець підрахунку змінився переможець парламентських виборів

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Литви після отримання результатів зі 100% дільниць.

"Союз Вітчизни" отримав 21,66% голосів та 20 мандатів з відведених для депутатів, що обираються за партійними списками.

"Литовський союз селян та зелених", що лідирував майже до кінця підрахунку голосів, отримав в результаті 21,55% і 19 місць у Сеймі.

У свою чергу Соціал-демократична партія Литви, яка отримала на минулих виборах 2012 року сумарно найбільше мандатів, зараз прийшла з результатом 14,43% (13 місць).

Також у парламент проходять Рух лібералів Литви з 9,04% (8 мандатів), "Виборча акція поляків Литви" з 5,49% (5 мандатів) і консервативна партія екс-президента Роландаса Паксаса "Порядок і справедливість" з 5,33% (5 мандатів).

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При цьому в Сейм не проходить Антикорупційна коаліція Литовської центристської партії та Партії пенсіонерів Литви, яка отримала 6,06% (прохідний бар'єр для блоків в Литві - 7%).

Також до парламенту не потрапляє і Партія праці, яка перемогла на минулих виборах за пропорційною системою - у неї лише 4,69%.

За пропорційною системою обираються 70 членів Сейму Литви. Ще 71 депутата буде обрано в мажоритарних округах.

Для перемоги в окрузі необхідно отримати 50% + 1 голос. Однак через велику змагальність виборів майже у всіх округах переможці в першому турі визначилися лише у 5.

В одному з них перемогла представниця "Союзу вітчизни", в одному - переобрана депутат від ЛСКЗ, в одному - переобраний депутат, який виступав як незалежний.

Ще в двох округах, охоплюють райони компактного проживання поляків, без особливої конкуренції перемогли представники "Виборчої акції поляків".

В інших 66 округах 23 жовтня буде проведено другий тур.

У них візьме участь 41 висуванець "Союзу вітчизни", 39 - ЛСКЗ, 20 - соціал-демократів, 12 - Руху лібералів, 5 - Партії праці, 4 - "Порядку і справедливості" та 11 інших кандидатів.