Росія відновила потужні авіаудари по Алеппо, є загиблі – Сирійський центр моніторингу

Про це з посиланням на представника Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє агентство Reuters.

Повітряні удари в основному прийшлись на квартал Бустан аль-Каср.

"Відновлені обстріли і вони сильні" – заявив співрозмовник агентства.

Сирійський центр моніторингу повідомляє, що щонайменше вісім чоловік були вбиті в результаті удару.

Москва і Дамаск зменшили повітряні нальоти в північній частині міста минулого тижня. Сирійська армія заявила, що робить це для того, щоб дозволити цивільним особам покинути утримувані опозицією східні райони Алеппо.

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Сирійський уряд пропонував повстанцям піти з Алеппо разом зі своїми сім'ями, якщо вони складуть зброю.

Повстанці сприйняли цю пропозицію як обман.

Як повідомляв УНІАН, у заяві, опублікованій ввечері в середу, 5 жовтня, сирійські військові заявили, що відрізали канали постачання повстанців і володіють точною інформацією про розташування усіх їхніх позицій та сховищ боєприпасів.