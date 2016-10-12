Путін заявив, що Франція "обслуговує" інтереси США в питанні сирійського врегулювання

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі «Росія кличе».

«Я не знаю, чи відповідає це інтересам європейських країн чи не відповідає, але так от просто обслуговувати зовнішньополітичні інтереси, а можливо, навіть внутрішньополітичні інтереси своїх союзників й даному разі США. Не знаю. Це хіба роль такої серйозної політики і серйозних країн, які претендують на те, щоб проводити незалежну зовнішню політику і називатися великою державою? Я не знаю», - сказав Путін.

«Ми готові працювати з усіма партнерами, в тому числі й з французькими і європейськими, по цій дуже важливій, гострій проблемі», - додав Путін.

За його словами, Росія дуже дорожить відносинами з Францією, і Париж не повинен ображатися на вето, накладене Москвою на французьку резолюцію щодо Сирії в Раді безпеки ООН.

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«Щодо цього конкретного випадку. Ви знаєте, ми не любимо копирсатися в цій білизні дипломатичній, воно лише зовні все так красиво, іноді такий запах не дуже пристойний, але якщо ми змушені, то ми тоді повинні щось говорити. І я вам відповім. Не наші партнери повинні ображатися на цю ситуацію з приводу цього вето нашого на французьку резолюцію, це, швидше за все, ми повинні ображатися», - сказав він.

Путін додав, що раніше в ході зустрічі в Москві голова МЗС РФ Сергій Лавров ознайомився з представленими французьким колегою Жан-Марком Ейро проектом резолюції щодо Сирії і заявив, що РФ не голосуватиме проти, якщо Париж врахує російські поправки і міркування з цього питання.

«Ми заявили про те, що готові підтримати ініціативу спецпредставника генсека ООН пана (Стаффана) де Містури про виведення бойовиків з Алеппо. Це було сприйнято позитивно французькою стороною. Ми чекали далі спільної конструктивної роботи і з Францією, і з іншими членами Ради Безпеки», - сказав Путін.

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«Потім глава МЗС Франції відлетів з Москви до Вашингтона. Наступного дня вийшли з паном (держсекретарем США Джоном) Керрі, обвинуватили Росію в усіх смертних гріхах. Ніхто не став з нами ні про що розмовляти і нічого обговорювати, і вкинули резолюцію РБ, явно чекаючи нашого вето», - додав Путін.

За його словами, це було зроблено не для того, щоб резолюція пройшла, оскільки ініціатори внесення знали позицію РФ. «А для того, щоб отримати це вето. А навіщо? Щоб загострити ситуацію, розкрутити антиросійську істерику в підконтрольних ЗМІ, обманюючи своє населення і своїх громадян», - заявив Путін.

При цьому він заявив, що Росія знає, що удар по гуманітарному конвою в Сирії завдала одна з терористичних організацій.

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«Ми ж бачимо, що відбувається - це огульні обвинувачення абсолютно Росії в усіх смертних гріхах, в усіх злочинах. Удар по цій гуманітарній колоні. Але ми-то знаємо, хто завдав удару по цій гуманітарній колоні. Це одна з терористичних організацій. І ми знаємо, що, скажімо, американці про це знають, але воліють зайняти іншу позицію, зайнятися огульними обвинуваченнями на адресу Росії. Це справі не допоможе», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, Росія застосувала вето на запропоновану Францією резолюцію Ради безпеки ООН щодо Сирії.

Французький проект резолюції про припинення військових дій у Сирії передбачав негайне припинення бомбардувань в Алеппо, а також будь-які польоти ВПС над містом, припинення вогню і доставку гуманітарної допомоги до Сирії.

10 жовтня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив про намір ініціювати розслідування військових злочинів у Сирії в Міжнародному кримінальному суді.

Раніше держсекретар США Джон Керрі заявив, що дії Росії в Сирії на підтримку режиму Башара Асада треба розслідувати як можливі військові злочини.