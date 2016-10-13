У Швеції приєдналися до закликів накласти на Росію санкції через Сирію

Про це вона заявила вона в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel, передає Радіо Свобода.

«Підхід Росії (до Сирії) абсолютно неприйнятний. Бомбардуванню цивільного населення треба покласти край. Ми мусимо виступити проти воєнних злочинів, вони мають бути переслідувані у суді», – заявила Вальстрем.

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За її словами, становище у Сирії дуже напружене, існує острах перед Третьою світовою війною, і викликає збентеження те, що доводиться визнавати: світова держава чинить воєнні злочини.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС готуються обговорити наступного тижня свої дії у відповідь на загострення ситуації в Алеппо. Європейські столиці вже почали вивчати, якими могли б бути нові антиросійські санкції. Зазначається, що зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС відбудеться в понеділок, 17 жовтня.