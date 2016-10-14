Трамп заявив, що ніколи не зустрічався з жінками, які звинуватили його у сексуальних домаганнях

Про це він заявив під час зустрічі зі своїми прихильниками в Огайо, передає The Associated Press.

Трам сказав, що засоби масової інформації "оббрехали його хибними звинуваченнями". Він додав, що "ніколи не зустрічав цих жінок" і що він "не знає, хто вони такі".

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Дональд Трамп пригрозив подати до суду на видання The New York Times, яка надрукувала звинувачення двох жінок у сексуальних домаганнях з боку кандидата-республіканця. Раніше в четвер у Флориді він звинуватив пресу у змові проти нього із виборчим штабом Гілларі Клінтон.

Нагадаємо, газета The New York Times, що опублікувала статтю, в якій дві жінки звинуватили Дональда Трампа в домаганнях, відкинула претензії політика і запропонувала йому відстояти свою позицію в суді.