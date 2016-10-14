У Туреччині невідомі обстріляли ракетами дорогу між містами Анталією та Кемером

У Туреччині невідомі обстріляли ракетами дорогу між курортними містами Анталією та Кемером, постраждалих немає.

Як повідомляє Reuters з посиланням на турецьке інформаційне агентство Dogan, ракети були випущені з боку гір та влучили в невеликий магазин.

На місце події направили спецпризначенців та медиків.