У Туреччині невідомі обстріляли ракетами дорогу між містами Анталією та Кемером

17:47, 14 жовтня 2016
Світ
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Ракети були випущені з боку гір і потрапили в невеликий магазин, постраждалих немає.

Иллюстрация REUTERS

У Туреччині невідомі обстріляли ракетами дорогу між курортними містами Анталією та Кемером, постраждалих немає.

Як повідомляє Reuters з посиланням на турецьке інформаційне агентство Dogan, ракети були випущені з боку гір та влучили в невеликий магазин.

На місце події направили спецпризначенців та медиків.

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