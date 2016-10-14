У Туреччині невідомі обстріляли ракетами дорогу між містами Анталією та Кемером
17:47, 14 жовтня 2016Світ
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Ракети були випущені з боку гір і потрапили в невеликий магазин, постраждалих немає.
Ілюстрація REUTERS
У Туреччині невідомі обстріляли ракетами дорогу між курортними містами Анталією та Кемером, постраждалих немає.
Як повідомляє Reuters з посиланням на турецьке інформаційне агентство Dogan, ракети були випущені з боку гір та влучили в невеликий магазин.
На місце події направили спецпризначенців та медиків.
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