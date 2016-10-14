Новий генсек ООН назвав своє головне завдання

Обраний новим генсеком ООН Антоніу Гутерриш заявив, що його пріоритетним напрямом на цій посаді стане закінчення військового конфлікту в Сирії.

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Про це він сказав в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

"Я думаю, що головний пріоритет для міжнародного співтовариства - зуміти закінчити цей конфлікт", - заявив Гутерриш.

За словами майбутнього генсека, зараз світ переживає небезпечні часи, це стосується і тих країн, які перебувають далеко від зон конфліктів і терористичної активності.

Гутерриш зазначив, що світові лідери дуже зацікавлені в закінченні військових дій у Сирії і в залагодженні розбіжностей з цієї теми. На його думку, сирійці стали жертвами не лише своїх проблем, а й світових суперечностей і спорів.

Колишній прем'єр-міністр Португалії Гутерриш офіційно вступить на посаду глави ООН з 1 січня 2017 року, коли закінчиться мандат нинішнього генсека Пан Гі Муна.

67-річний Гутерриш обіймав посаду прем'єра Португалії з 1995 по 2002 рік. У 2005 році він був призначений на посаду верховного комісара ООН у справах біженців і займав її до 2015 року. На посаді верховного комісара Гутерриш переконував уряди найбільш розвинених і багатих країн світу виділяти більше коштів і ресурсів на допомогу постраждалим у конфліктах і від стихійниого лиха.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Генасамблея ООН затвердила кандидатуру Гутерриша наступним генсеком організації.