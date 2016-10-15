Лідери країн ОДКБ вирішили створити спільний центр кризового реагування

Про рішення створити цей центр заявив президент Вірменії Серж Сарґсян, який приймав саміт ОДКБ 14 жовтня у Єревані, передає Радіо Свобода.

Більше інформації про цей центр на даний час немає.

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На саміті були присутні шість лідерів колишніх республік СРСР, серед яких і президент Росії Володимир Путін. Казахстан на цій зустрічі представляв прем’єр-міністр Бакитжан Сакхунтаєв через повідомлення про застуду президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Окрім лідерів держав-членів ОДКБ, переговори в Єревані проводили й голови МЗС та Міноборони.

Під час цього саміту Вірменія передала головування в ОДКБ Білорусі.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан і Казахстан.