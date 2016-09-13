Прем'єром Вірменії призначений топ-менеджер "Газпрому"

Про це йдеться в указі вірменського президента від 13 вересня.

Нагадаємо, 8 вересня подав у відставку з посади прем'єра Вірменії Овік Абраамян.

Карапетян народився в 1963 році. У 1985 році закінчив факультет прикладної математики Єреванського державного університету.

У 1985-1996 роках працював в обчислювальному центрі Держплану Вірменії та Асоціації діячів науки і культури. Одночасно викладав в Єреванському державному університеті.

Читайте такожРосійського солдата засудили до довічного за вбивство сім'ї у ВірменіїВ 1996-1998 роках був заступником генерального директора ЗАТ "Арменерго", в 1998-2001 роках — гендиректором.

У 2001 році був призначений заступником міністра енергетики Вірменії.

У 2001-2010 роках обіймав посаду голови правління — гендиректора ЗАТ "АрмРосгазпром". У березні 2008 року був обраний головою ради ЗАТ "Арексімбанк", що входить в групу російського Газпромбанку.

У 2009 році був обраний членом Ради старійшин Єревану. 17 грудня 2010 року Радою старійшин Єревану обраний мером столиці Вірменії. Обіймав цю посаду до 28 жовтня 2011 року.

Читайте такожУ Єревані заарештували 47 осіб у справі про захоплення будівлі поліції В грудні 2011 року Карапетян був призначений на посаду першого віце-президента Газпромбанку.

У листопаді 2012 року він став заступником гендиректора зі стратегії та розвитку ТОВ "Газпром міжрегіонгаз" — дочірньої компанії "Газпрому".

З 2015 року обіймав посади заступника гендиректора з міжнародних проектів ТОВ "Газпром енергохолдинг" (за сумісництвом). За повідомленнями ЗМІ, Карапетян подав заяву про звільнення з цієї посади.