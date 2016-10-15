У США заборонили проносити на борт літаків смартфони Samsung Galaxy Note 7

Про це повідомляє Слон з посиланням на AP.

Зазначається, що пристрої не дозволяється проносити на борт в ручній поклажі або багажі на внутрішніх рейсах, а також на літаках, що вилітають із США і прибувають на їх територію.

Читайте такожSamsung очікує збитків в $3 мільярди через проблеми з Galaxy Note 7

Пасажири, які будуть викриті в спробах порушити ці правила, будуть оштрафовані, а їх смартфон конфіскують.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США закликало пасажирів не провозити смартфони в багажі, не вмикати і не заряджати їх на борту літаків.

Американська Комісія з безпеки споживчих товарів повідомляла про майже 100 випадків перегріву батареї Galaxy Note 7. Один із пристроїв зайнявся на борту літака Південно-західних авіаліній. Інший - під час зарядки у салоні «Джипа» сім'ї із Санкт-Петербурга, Флорида, в результаті чого автомобіль згорів.

Через неполадки з батареєю Samsung оголосила про повне припинення випуску Galaxy Note 7. Збитки від такого кроку компанія оцінила в $3 млрд.

Продаж смартфонів стартувала 19 серпня. Згодом Samsung зупинила продажі і відкликала понад 2,5 млн пристроїв через їх загоряння при зарядці або використанні.