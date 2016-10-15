Спецслужба США перехопила телефонні розмови сирійця, який планував теракт у Німеччині – ЗМІ

Про це пише DW.com з посиланням на німецькі мас-медіа.

Ключову вказівку на те, що покійний сирійський біженець Джабер аль-Бакр планував теракти в Німеччині, надала одна з американських спецслужб. Про це повідомила у п'ятницю, 14 жовтня, газета Welt am Sonntag. За даними видання, спецслужба перехопила телефонні розмови підозрюваного в тероризмі 22-річного сирійця із контактною особою від "Ісламської держави" (ІД) у Сирії та поінформувала про це німецькі органи безпеки.

В одній із перехоплених розмов йшлося про виготовлення вибухівки та потенційні цілі теракту. Зокрема, Аль-Бакр сказав співбесіднику, що "великий аеропорт у Берліні" - "кращий, ніж потяги", пише газета з посиланням на слідчих.

Також з'ясувалося, що кілька тижнів тому Аль-Бакр провадив спостереження за одним із двох берлінських аеропортів, повідомляють RBB (Радіо Берлін-Бранденбург) та газета Berliner Morgenpost. За цими даними, у другій половині вересня чоловік провів одну ніч у німецькій столиці та, ймовірно, зустрічався з контактною особою від ІД.

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Брат сирійця Алаа аль-Бакр тим часом заявив Der Spiegel, що Джабер аль-Бакр радикалізувався в Німеччині. Як пише видання, підозрюваного "зазомбував" берлінський імам.

Джабера аль-Бакра затримали в ніч на понеділок, 10 жовтня. Його здали поліції інші сирійські біженці в Лейпцигу, до яких чоловік попросився переночувати. Перед взяттям підозрюваного під варту правоохоронці Саксонії визнали його схильним до самогубства. Згодом 22-річного підозрюваного знайшли повішеним у камері. Прокуратура підтвердила, що він наклав на себе руки. У зв'язку з тим, що підозрюваного не вберегли від самогубства, в ФРН спалахнув скандал. Влада Саксонії відкинула критику у свій бік.