Президент Ємену погодився на призупинення вогню

Про це у понеділок, 17 жовтня, повідомив міністр закордонних справ країни Адбель-Малек аль-Мехлафі на своїй сторінці в Twitter, передає Deutsche Welle.

Також президент погодився зняти облогу міста Таїз.

Читайте такожУ Ємені тисячі людей вимагали від ООН провести міжнародне розслідування авіаудару в Сані

Раніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії Абдель аль-Джубейр спрогнозував, що сторони конфлікту в Ємені незабаром можуть дійти згоди щодо перемир'я.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сполучені Штати і Великобританія закликали в найближчі дні встановити в Ємені режим припинення вогню. Обидві країни надають допомогу коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, яка завдає ударів з повітря по повстанцям-хуситам в Ємені.

Кількість жертв громадянської війни у Ємені на даний момент становить близько 10 тисяч осіб. Збройний конфлікт триває з вересня 2014 року, коли повстанці-хусити захопили столицю країни Сану і змусили міжнародно визнаний уряд евакуюватися на південь - до Адена.