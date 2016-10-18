У Китаї народилося триоке порося з двома п'ятачками (відео)

09:03, 18 жовтня 2016
Світ
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У Китаї на одній із ферм народилося незвичайне порося. 

Про це у своєму Twitter повідомило китайське агентство Xinhua.

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Як видно на відео, у тварини три ока та два п'ятачки. 

Порося вигодовують з пляшечки, оскільки йому важко самостійно харчуватися.

Як розповіла власниця ферми, вона спочатку злякалася, побачивши незвичайне порося.

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