У Китаї народилося триоке порося з двома п'ятачками (відео)
09:03, 18 жовтня 2016Світ
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У Китаї на одній із ферм народилося незвичайне порося.
Watch it! Piglet born with 2 snouts, 3 eyes in SW China pic.twitter.com/zJyc5nXEO7— China Xinhua News (@XHNews) October 18, 2016
Про це у своєму Twitter повідомило китайське агентство Xinhua.
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Як видно на відео, у тварини три ока та два п'ятачки.
Порося вигодовують з пляшечки, оскільки йому важко самостійно харчуватися.
Як розповіла власниця ферми, вона спочатку злякалася, побачивши незвичайне порося.
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