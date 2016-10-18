У Китаї народилося триоке порося з двома п'ятачками (відео)

Watch it! Piglet born with 2 snouts, 3 eyes in SW China pic.twitter.com/zJyc5nXEO7 — China Xinhua News (@XHNews) October 18, 2016

Про це у своєму Twitter повідомило китайське агентство Xinhua.

Читайте такожНа дитячому майданчику в Лондоні знайшли метрового щура (фото)

Як видно на відео, у тварини три ока та два п'ятачки.

Порося вигодовують з пляшечки, оскільки йому важко самостійно харчуватися.

Як розповіла власниця ферми, вона спочатку злякалася, побачивши незвичайне порося.