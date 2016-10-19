Бойовики ІД використовують жителів Мосула як живий щит - Пентагон

Про це заявили у Пентагоні у вівторок, 18 жовтня, передає Deutsche Welle.

"Ми знаємо, що їх використовують як живий щит", - зауважив речник Пентагону Джефф Девіс. "Це відбувається протягом кількох тижнів, коли ми бачили, що цивільних силою затримували та перешкоджали їхнім переміщенням, і вони не могли полишити Мосул. Їх там тримають проти їхньої волі", - додав Девіс.

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Зараз бої точаться у селах навколо Мосула, другого за кількістю населення міста Іраку. Девіс повідомив, що ісламісти надсилають смертників на автомобілях, начинених вибухівкою, щоб зупинити наступ іракської армії. Аби завадити авіації відслідковувати свої переміщення, бойовики ІД підпалюють величезні ями з нафтою та шини.

Війська іракської армії та курдські воєнізовані загони перебувають на відстані 20-50 кілометрів від Мосула. Вони наступають на місто з півдня та сходу.

"Операція йде згідно з графіком, і ми дуже успішні, - заявив генерал-майор іракських збройних сил Кассім аль-Малікі. - Ворог відступає, однак вони залишають малі мобільні підрозділи, кожен складається з трьох-чотирьох осіб, ми їх зачищаємо".