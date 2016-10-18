Звільнення Мосула від ІД може затягнутись на декілька тижнів – Пентагон

Про це заявив командувач об’єднаними силами міжнародної коаліції боротьби з терористичною організацією ІД, генерал-лейтенант США Стівен Таусенд, передає OIR.

«Ця операція щодо повернення контролю над другим по величині іракським містом Мосул може затягнутися на тижні або і довше», - сказав він.

В той же час він заявив, що війська Пешмерга отримують допомогу від міжнародної коаліції.

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«Ірак підтримується з боку коаліції широким спектром можливостей, в тому числі це підтримка з повітря, артилерія, розвідка, радники і авіанавідники», - сказав Таусенд.

Нагадаємо, 17 жовтня прем'єр-міністра Іраку Хейдар аль-Абаді заявив про початок операції із звільнення Мосула від загонів «Ісламської держави».

Він пообіцяв, що операція, в якій візьмуть участь в тому числі сили поліції і національної гвардії, завершиться звільненням великого міста на півночі країни від загонів «Ісламської держави».

У перший день операції по звільненню іракського Мосула від бойовиків угруповання «Ісламська держава» війська, що беруть у ньому участь виконали своє завдання з «випередженням графіка».

Про це повідомив представник Пентагону Пітер Кук, який пояснив, операція іракської армії і повстанців поки що йде швидше, ніж планувалося, однак попередив, що мова йде лише про перший день операції, і тому висновки робити ще рано.