"Pussy-протест" в Чикаго: сотні жінок нагадали Трампу, що вони теж будуть голосувати на виборах (фотогалерея)

Учасники акції переконані, що висловлювання Трампа про поведінку з жінками є неприйнятними, передає chicagoist.

За словами протестувальників, ставлення Трампа до жінок, людей інших національностей, його ісламофобія та інше - показує, що не можна пускати таку людину в Білий Дім.

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Частина учасників акції тримали в руках плакати, на яких обігрувалися скандальні висловлювання Трампа про жінок, а також звинувачення на його адресу від постраждалих жінок, зокрема про те, як він хапав їх за інтимні частини тіла.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ опублікували історії про сексуальні домагання кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа.

Раніше газета The Washington Post опублікувала відеоролик, на якому кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповідав про своїх домагання до заміжньої жінки.

На записі, зробленому в 2005 році, Дональд Трамп, зокрема, говорить провідному американському каналу NBC Біллі Бушу, що, якщо ти зірка, "можна робити з жінками все, що завгодно". Мільярдер допускає надзвичайно вульгарні і образливі щодо жінок висловлювання, згадуючи, що чіплявся до якоїсь заміжньої жінки.

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Після того, як запис потрапив в інтернет, Трамп назвав свої коментарі звичайним чоловічим "базіканням у роздягальні" і заявив, що в житті ніколи б не дозволив собі нічого подібного.

Після публікації запису розмови Дональда Трампа з Біллі Бушем дві жінки розповіли газеті New York Times, що Трамп чіплявся до них під час випадкових зустрічей у різні роки. Штаб Трампа заявив, що вся стаття - брехня.

Через скандал багато республіканців і їх спонсори відмовилися від підтримки Трампа.