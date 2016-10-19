Мистецтво серед піску: в Австралії стартує виставка скульптур на пляжі (фоторепортаж)
15:14, 19 жовтня 2016Світ
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У Сіднеї (Австралія) 20 жовтня 2016 року стартує виставка "Скульптури біля моря".
Виставка скульптур на пляжі в Сіднеї / Фото REUTERS
Прямо посеред пляжу Бонді розгорнеться парк скульптур довжиною 2 кілометри, де свої творіння представлять близько 100 скульпторів з Австралії та інших частин світу.
Ювілейна, 20-та за рахунком виставка Bondi триватиме до 6 листопада.
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