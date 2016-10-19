Мистецтво серед піску: в Австралії стартує виставка скульптур на пляжі (фоторепортаж)

У Сіднеї (Австралія) 20 жовтня 2016 року стартує виставка "Скульптури біля моря".

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