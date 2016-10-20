Британія направила кораблі назустріч флотилії РФ, що пливе до Сирії (фото)

Як повідомляє ВВС, група кораблів ВМФ РФ направляється до Сирії із Сєвєроморська.

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Міністр оборони Британії Майкл Фаллон заявив, що "відстежуватимуть кожен крок" на шляху проходження кораблів.

"Ми будемо стежити, оскільки наш обов'язок – забезпечувати безпеку Великобританії", - додав він.

Раніше високопоставлений дипломат НАТО заявив, що російські військові кораблі біля берегів Норвегії свідчать про наміри посилити штурм сирійського міста Алеппо протягом наступних двох тижнів.

HMS Richmond monitors Russian warships in North Sea today

(RN Images) pic.twitter.com/GRVizw7mbp — NavyLookout (@NavyLookout) October 19, 2016