Британія направила кораблі назустріч флотилії РФ, що пливе до Сирії (фото)

14:39, 20 жовтня 2016
Світ
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Британія направила кілька військових кораблів назустріч російському авіаносцю та іншим кораблям, що рухаються у бік її кордонів.

Британські кораблі вийшли назустріч російській авіаносній групі / twitter.com/miladvisor

Як повідомляє ВВС, група кораблів ВМФ РФ направляється до Сирії із Сєвєроморська.

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Міністр оборони Британії Майкл Фаллон заявив, що "відстежуватимуть кожен крок" на шляху проходження кораблів.

"Ми будемо стежити, оскільки наш обов'язок – забезпечувати безпеку Великобританії", - додав він.

Раніше високопоставлений дипломат НАТО заявив, що російські військові кораблі біля берегів Норвегії свідчать про наміри посилити штурм сирійського міста Алеппо протягом наступних двох тижнів.

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