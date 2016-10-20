Росія влаштує потужний штурм сирійського Алеппо через два тижні - Reuters
10:59, 20 жовтня 2016Світ
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Російські військові кораблі біля берегів Норвегії свідчать про наміри посилити штурм сирійського міста Алеппо протягом наступних двох тижнів.
Наслідки бомбардування Алеппо / REUTERS
Про це Reuters заявив високопоставлений дипломат НАТО, додавши, що флот РФ проходив повз норвезьке місто Берген 19 жовтня.
"Це найбільше розгортання флоту з часів холодної війни", - зазначив дипломат на умовах анонімності.
"Це не дружній виклик (розгортання флоту - Ред.). Через два тижні ми побачимо крещендо авіанападів на Алеппо як частину стратегії Росії для оголошення перемоги там", - сказав дипломат.
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Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС засудив ескалацію насильства в сирійському Алеппо і заявив, що авіаудари сирійського уряду і його російських союзників по мирних жителях можуть становити військові злочини.
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