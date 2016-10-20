У ЄС поки немає єдності щодо запровадження санкцій проти РФ через ситуацію у Сирії – прем'єр Швеції

Про це він сказав у Брюсселі перед початком саміту ЄС.

Як зазначив глава шведського уряду, ситуація у Сирії є дуже драматичною. Він наголосив, що загибель дітей, бомбардування госпіталів та гуманітарних конвоїв абсолютно неприйнятні.

"Ми повинні відповісти на це різними способами. Одним з варіантів може бути введення санкцій. Я не думаю, що зараз існує єдність. Ми не є одностайними щодо застосування (санкцій - УНІАН), але я думаю, що вони повинні бути на порядку денному, що це є варіантом на майбутнє. Я думаю, що це важливо", - заявив Левен.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що сьогодні на саміті лідерів країн Євросоюзу не очікується прийняття рішень, але ЄС повинен зберігати варіант запровадження санкцій проти РФ через її дії в Сирії.

Саміт ЄС розпочнеться у Брюсселі у другій половині четверга і завершиться у п'ятницю, 21 жовтня. Одним з питань порядку денного є питання відносин з РФ.

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У проекті висновків саміту наголошується, що "(ЄС) Розглядає всі варіанти, включаючи подальші обмежувальні заходи щодо фізичних осіб та організацій, які підтримують режим, якщо будуть тривати нинішні звірства".

У ніч на 20 жовтня у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент РФ Володимир Путін провели переговори щодо ситуації в Сирії.

За їх підсумками Меркель наголосила, що переговори з Путіним були "дуже чіткими і також дуже складними". Вона також не виключила запровадження Євросоюзом нових санкції до Росії через бомбардування Алеппо.