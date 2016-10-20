Меркель, Олланд та Путін проводять переговори щодо ситуації в Сирії
01:14, 20 жовтня 2016Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом України Петром Порошенком в рамках лідерів "нормандської четвірки", зараз проводять переговори щодо ситуації в Сирії.
Меркель, Олланд та Путін проводять преговори щодо ситуації в Сирії / twitter.com/elysee
Про це йдеться в офіційному повідомленні Єлисейського палацу у мікроблозі Twitter.
"У Берліні з нагоди саміту в "Нормандському форматі" Франсуа Олланд, Ангела Меркель і Володимир Путін зараз приділяють увагу Сирії", - йдеться у повідомленні.
À Berlin à l'occasion d'un Sommet en format Normandie, @fhollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine font à présent un point sur la #Syriepic.twitter.com/bJGJn2oLq1— Élysée (@Elysee) October 19, 2016
Як повідомляв УНІАН, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали понад 4 години.
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