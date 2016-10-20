Меркель, Олланд та Путін проводять переговори щодо ситуації в Сирії

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єлисейського палацу у мікроблозі Twitter.

"У Берліні з нагоди саміту в "Нормандському форматі" Франсуа Олланд, Ангела Меркель і Володимир Путін зараз приділяють увагу Сирії", - йдеться у повідомленні.

À Berlin à l'occasion d'un Sommet en format Normandie, @fhollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine font à présent un point sur la #Syriepic.twitter.com/bJGJn2oLq1 — Élysée (@Elysee) October 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали понад 4 години.