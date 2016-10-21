Екс-підряднику АНБ США пред'являть звинувачення в шпигунстві

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані федеральної прокуратури США, передає Дождь.

Раніше повідомлялося, що його звинувачують у крадіжці секретних матеріалів. Звинувачення в шпигунстві може спричинити за собою більш суворе покарання — до 10 років позбавлення волі по кожному доведеному випадку.

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За даними прокурорів, озвученими в суді в Балтіморі, Мартін протягом двох десятиліть викрадав секретні дані кількох урядових структур. Обсяг вкраденої ним інформації оцінюють приблизно в 50 терабайт. За даними деяких представників американської влади, це може бути «найбільшою крадіжкою секретної урядової інформації в історії», відзначає агентство. Серед викрадених документів — урядові плани «проти відомого ворога США і їх союзників», заявили в прокуратурі.

ФБР також розслідує можливу роль Мартіна у витоку секретних кодів АНБ, що сталося влітку, які використовувалися для злому комп'ютерів в Росії і Китаї, заявили представники американської влади.

Раніше УНІАН повідомляв, що ФБР таємно заарештувало підрядника, що працював на Агентство нацбезпеки США, якого підозрюють у крадіжці і злому секретних комп'ютерних кодів, розроблених для здійснення злому мереж іноземних держав. Міністерство юстиції назвало ім'я заарештованого – Гарольд Томас Мартін. Він працював на те ж саме консалтингове агентство, що і Сноуден - Booz Allen Hamilton.