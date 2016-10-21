У Росії спростували заяву Польщі щодо "Містралей", назвавши її "п'ятничною дурницею"

У коментарі офіційний представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков, що надійшов до РБК, ці заяви названі "п'ятничної дурницею".

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"Екзальтованість польського міністра оборони давно не є секретом навіть у Польщі. Подібні твердження, як і багато інших перлів, що робляться Мацеревичем заради самопіару. Але це проблема польського керівництва, а не наша", - сказав Конашенков.

Як повідомляв УНІАН, Мацеревич заявив, що два кораблі "Містраль", які Єгипет придбав у Франції, були перепродані в Росію за символічну плату в $1