Росія скаржиться, що змушена скорочувати штат посольства у Британії

Про це заявив посол Росії Олександр Яковенко в п'ятницю, пише Reuters.

За його словами, протягом року Великобританія затримує видачу віз дипломатичному персоналу.

"Ми намагаємося зрозуміти, чи хоче Британія мати адекватну російську дипломатичну присутність у Лондоні" – зазначив Яковенко.

"Посольство скорочується, і якщо це буде тривати (затримка видачі віз співробітникам посольства РФ– УНІАН), посольство стане ще більш малочисельним. Люди не можуть бути замінені, оскільки візи не видаються. Я сподіваюся, що ця проблема буде вирішена в рамках нинішнього уряду", – додав посол.

Відносини між Росією і Британією останнім часом погіршилися через події в Україні та Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей перед початком саміту ЄС 20 жовтня заявила, що Британія та Європейський Союз повинні продемонструвати єдину позицію, щоб зупинити жахливі звірства Російської Федерації у Сирії.

"Це одночасно відповідає інтересам Сполученого Королівства та Європейського Союзу, щоб ми продовжували тісно співпрацювати разом, в тому числі під час цього саміту. Ми повинні показати стійку та об'єднану європейську позицію в умовах російської агресії", - наголосила Мей.