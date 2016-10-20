Прем'єр Британії закликала ЄС продемонструвати єдину позицію, щоб припинити звірства Росії в Сирії

Про це вона сказав у Брюсселі перед початком саміту ЄС.

Як зазначила голова британського уряду, вона вперше братиме участь у саміті Європейської ради. За словами Мей, вона прибула з дуже чітким посилом: "Сполучене Королівство залишає Європейський Союз, але ми продовжимо грати повноцінну роль доти, доки ми не вийдемо (з ЄС). І ми будемо сильним і надійним партнером після того, як ми вийдемо (з ЄС)".

"Це одночасно відповідає інтересам Сполученого Королівства та Європейського Союзу, щоб ми продовжували тісно співпрацювати разом, в тому числі під час цього саміту. Ми повинні показати стійку та об'єднану європейську позицію в умовах російської агресії", - наголосила Мей.

Вона додала, що Британія внесла питання про розгляд дій РФ в Сирії до порядку денного цього саміту.

"Ми повинні і надалі разом співпрацювати. Це дуже важливо, що ми працюємо разом, щоб продовжувати чинити тиск на Росію, щоб зупинити її жахливі звірства, її огидні звірства в Сирії", - підкреслила Мей.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що сьогодні на саміті лідерів країн Євросоюзу не очікується прийняття рішень, але ЄС повинен зберігати варіант запровадження санкцій проти РФ через її дії в Сирії.

Водночас прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що серед країн-членів Європейського Союзу поки немає єдиної позиції у питанні запровадження санкцій проти РФ через ситуацію у Сирії.

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Саміт ЄС розпочнеться у Брюсселі у другій половині четверга і завершиться у п'ятницю, 21 жовтня. Одним з питань порядку денного є питання відносин з РФ.

У проекті висновків саміту наголошується, що "(ЄС) Розглядає всі варіанти, включаючи подальші обмежувальні заходи щодо фізичних осіб та організацій, які підтримують режим, якщо будуть тривати нинішні звірства".

У ніч на 20 жовтня у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент РФ Володимир Путін провели переговори щодо ситуації в Сирії.

За їх підсумками Меркель наголосила, що переговори з Путіним були "дуже чіткими і також дуже складними". Вона також не виключила запровадження Євросоюзом нових санкції до Росії через бомбардування Алеппо.