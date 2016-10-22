Три штати США не дозволили Росії спостерігати за виборами 8 листопада

Бажання Росії спостерігати за виборами вітається, але Москва сама відхилила запрошення від США про включення її спостерігачів до команди від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), цитує 22 жовтня Радіо Свобода повідомлення Держдепартаменту США від 21 жовтня.

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«Ми сказали російському уряду, що вони (спостерігачі –УНІАН) є бажаними у нагляді за нашими виборами…Нам нічого приховувати. Ми впевнені в тому, що наш виборчий процес захищений і безпечний. І це будуть чесні і вільні вибори», – сказав представник Держдепартаменту Джон Кірбі.

Водночас він наголосив, що Росія сама відмовилася від пропозиції долучитися до групи спостерігачів ОБСЄ.

«Від факту, що вони вирішили не приєднуватися до місії спостерігачів ОБСЄ стає очевидно, що це питання не більше, ніж піар-хід», – додав Кірбі.

Посольство Росії звернулося до влади щонайменше трьох штатів США за дозволом надіслати своїх спостерігачів. Але, як повідомляється, штати Оклахома, Техас та Луїзіана у цьому відмовили.

В офісі губернатора штату Оклахома повідомили про отримання відповідного запиту ще у серпні. Однак змушені були відповісти відмовою, бо «їхні закони забороняють будь-якій особі, за винятком посадовців на виборах чи самих виборців, бути присутніми під час голосування». Представники Техасу і Луїзіани надали схожі пояснення відмов.

Як відомо, президентські вибори у США 2016 року призначені на вівторок 8 листопада 2016 року, будуть 58-ми виборами президента США.