Екс-президента Польщі не пустили до Венесуели

Колишній президент Польщі Лех Валенса не одержав дозволу властей Венесуели на в`їзд до цієї країни. Про це сьогодні повідомив голова інституту Леха Валенси Петро Гульчинський, передає Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС.

За його словами, Лех Валенса повинен був взяти участь в міжнародному форумі, організованому університетом Каракаса вже у понеділок. Проте, у відповідь на запит Леха Валенси про візу, була одержана відповідь, що у разі його приїзду влада Венесуели «не зможе гарантувати його безпеки».

Рішення про відміну візиту колишнього президента Польщі до Венесуели було ухвалене після консультацій з польською спецслужбою Бюро охорони уряду і з МЗС Польщі, повідомив Петро Гульчинський.