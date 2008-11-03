У Афганістані викрали громадянина Франції
09:35, 03 листопада 2008Світ
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Поліція шукає, але поки безрезультатно
Група невідомих озброєних людей в районі Карте-Парван на заході Кабула викрала у понеділок вранці громадянина Франції, повідомив журналістам прес-секретар МВС Афганістану Змарай Башарі, пише РИА новости. За словами Башарі, викрадання сталося в 09.15 за місцевим часом (07.45 мск). Поліція веде розшук викраденого, але поки безрезультатно.
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