У Афганістані викрали громадянина Франції

Група невідомих озброєних людей в районі Карте-Парван на заході Кабула викрала у понеділок вранці громадянина Франції, повідомив журналістам прес-секретар МВС Афганістану Змарай Башарі, пише РИА новости. За словами Башарі, викрадання сталося в 09.15 за місцевим часом (07.45 мск). Поліція веде розшук викраденого, але поки безрезультатно.