У МЗС Роії пригрозили США "несиметричними" заходами у відповідь на можливе посилення санкцій

Росія готує несиметричну відповідь на можливе посилення санкцій з боку Вашингтону. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, пише ТАСС.

Рябков пояснив, що у Кремлі підготували низку заходів, які на випадок посилення санкцій, будуть використовуватись у несиметричному режимі.

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«Санкційна політика США щодо Росії триває вже тривалий час. Ми використовували цей період, щоб провести певну дослідницьку роботу, підготували серію заходів, які можуть застосовуватися саме в несиметричному режимі на випадок подальшого посилення режиму санкції»,- сказав Рябков.

Раніше у МЗС РФ заявляли, що нинішня адміністрація США, заявляючи про можливість введення нових санкцій, мабуть, "ставить за мету остаточно зруйнувати відносини з Росією".

Тоді заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков підкреслив, що для російської сторони подібні заяви з боку США "не стали новиною".

Напередодні представник Білого дому Джош Ернест розповів, що США обговорюють з європейськими партнерами те, як можна протистояти діям Росії в Сирії, а тому числі обговорюються і нові санкції.