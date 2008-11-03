Обама впевнено випереджає Маккейна

Кандидат від Демократичної партії Барак Обама упевнено випереджає свого суперника в політичній гонці, республіканця Джона Маккейна за один день до виборів президента США, повідомляє Associated Press.

Опитування різних авторитетних видань розрізняються, але чорношкірий демократ скрізь випереджає республіканця в останній день 21-місячної кампанії за Білий Дім.

Згідно з оприлюдненим опитуванням газети USA Today, за Обаму 53% голосів, за Маккейна 42%. Як свідчать результати опитування, проведеного Reuters спільно з C-SPAN і Zogby, за Обаму готові віддати голоси 51% американців, а за Маккейна - 44%. Статистична похибка - 2,9%.

Інші американські прогнози показують, що Обама випереджає Маккейна на 7-8%, хоча за три дні до виборів цей показник був 5%. Також, згідно з опитуванням, Барак Обама лідирує в шістьох з восьми ключових штатів США, включаючи Огайо і Флориду.