Грузія в найближчі два дні одержить іноземну допомогу

Грузія в найближчі два дні одержить перший транш донорської допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів, повідомив грузинський прем`єр-міністр Григол Мгалоблішвілі журналістам після зустрічі з представниками країн-донорів.

Як повідомляє агентство "Новини-Грузія", прем`єр зазначив, що гроші будуть спрямовані переважно на розвиток інфраструктури і створення нових робочих місць.

"Головне, щоб ми змогли виконати наші обіцянки населенню", - сказав Мгалоблішвілі.

Лідери ЄС на екстреному саміті щодо Грузії 1 вересня в Брюсселі оголосили про намір виділити в 2008-2010 роках близько 500 мільйонів євро на відновлення Грузії після конфлікту в Південній Осетії, а також провести міжнародну конференцію донорів.

Донорська конференція пройшла в Брюсселі 22 жовтня. В цілому уряди і приватний бізнес пообіцяли виділити Грузії 4,55 мільярда доларів.