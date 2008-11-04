Карпачова підтвердила, що вчора на «Фаїну» таки привезли продукти

Для того, щоб українські моряки у майбутньому не ставали бранцями піратів, Україна повинна долучитися до врегулювання сомалійської проблеми на системному рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, на цьому омбудсман наголосила з огляду на розвиток подій довкола захопленого сомалійськими піратами судна “Фаїна” із українськими громадянами на борту.

Н.КАРПАЧОВА констатувала, що сьогодні розпочато реальний процес мирного врегулювання в Сомалі, про необхідність якого йшлося під час її зустрічей із прем’єр-міністром, спікером парламенту Кенії та послом Сомалі у Кенії в рамках нещодавнього робочого візиту до Кенії.

Уповноважений ВР з прав людини наголосила, що без відтворення системи державної влади і припинення гуманітарної катастрофи у Сомалі вирішити проблему піратства – складової сучасного морського тероризму – не вдасться.

З цього приводу у секретаріаті омбудсмана також поінформували, що у столиці Кенії Найробі завершила роботу надзвичайна сесія Асамблеї голів країн та урядів Міжурядового об’єднання лідерів для розвитку країн Східної Африки.

Головними підсумками цього міжнародного заходу стало прийняття Декларації щодо політичної ситуації, питань безпеки та шляхів мирного врегулювання громадянського конфлікту в Сомалі. Асамблея підтримала підписану Спільну декларацію Перехідного Федеративного уряду Сомалі та Альянсу Визволення Сомалі щодо дотримання принципу примирення та політичної співпраці з метою створення Сомалійського Об’єднаного Уряду, відкритого для всіх громадян Сомалі.

Учасники Асамблеї схвалили умови для припинення збройного протистояння, підписані вищезгаданими сторонами, які включають не лише припинення вогню, але й виведення з території Сомалі військ інших країн і започаткування діяльності Спільного Комітету Безпеки, створеного з представників учасників збройного протистояння.

Під час першого етапу Перехідний федеративний уряд і Альянс визволення Сомалі підготують 10 тисяч поліцейських для підтримки миру і безпеки у столиці країни Могадішо та інших регіонах, а Політичний Офіс ООН в Сомалі має надати фінансову допомогу для потреб цих поліцейських, починаючи з 5 листопада 2008 року.

“Щоб українські моряки не ставали у майбутньому жертвами піратського полону, українська влада на системному рівні повинна долучитися до врегулювання сомалійської проблеми”, – закликала Н.КАРПАЧОВА.

За її інформацією, учора на захоплене піратами судно “Фаїна”, на якому перебуває 17 громадян України, були доставлені продукти харчування, зокрема, рис, спагеті, олія, сухе молоко, а також свіжі банани та консервовані овочі.

Також омбудсман повідомила, що у телефонній розмові з представниками української сторони в. о. капітана “Фаїни” Віктор НІКОЛЬСЬКИЙ підтвердив доставку продуктів, яких вистачить на тиждень.

“Члени екіпажу просили передати рідним, що всі живі і здорові, хоча психологічно дуже втомилися”, - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Інформацію про доставку харчів на борт захопленого піратами судна також підтвердили сьогодні в МЗС України. “Таким чином, на судні достатньо їжі, питної води та пального, що здатне забезпечувати життєдіяльність судна й команди”, - сказав речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно “Фаїна”, у складі екіпажа якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких – не допустити вивантаження зброї на берег.