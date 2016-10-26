Політолог пояснив, чому Росія може піти на військове зіткнення зі США

Про це на сторінках видання Foreign Affairs пише Мітчелл Оренстін, професор російських та східноєвропейських досліджень в University of Pennsylvania, передає Голос Америки.

Професор Мітчелл Оренстін вважає, що Москва прагне вплинути на вибори в Америці і стоїть за публікацією компрометуючих матеріалів щодо Хілларі Клінтон та Демократичної партії.

"Обурення Москви з приводу провалу спецоперації з WikiLeaks може бути причиною її словесних нападок на США через події у Сирії. За кілька днів після публікації першої низки документів сайтом, Росія видала серію жорстких погроз на адресу США після того, як Вашингтон вийшов із мирних переговорів щодо Сирії", – пише дослідник.

"10 жовтня, наприклад, головний російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що "недостойна поведінка" США щодо Росії може мати "ядерні" наслідки"... Володимир Жириновський... порадив американцям голосувати за Дональда Трампа перед загрозою ядерної війни. Водночас Росія розмістила ракетні системи, здатні нести ядерну зброю у Калінінграді... давши зрозуміти, що її слова супроводжуються загрозою військових дій", – пише Оренстін.

Таким чином Кремль міг спробувати страхом підштовхнути американців підтримувати Трампа, прихильника більш дружніх відносин із Росією, вважає політолог.

З огляду на безрезультатність описаних зусиль Путін неодмінно піде на ескалацію, впевнений Оренстін.

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"Західні лідери повинні бути готовими надалі вживати контрзаходів проти російської пропаганди на телебаченні та у соціальних мережах, прямо заявляти про спроби Росії вплинути на вибори у США (а також Франції та Німеччині), та дати чіткий сигнал, що кібератаки на політичний процес у США не залишаться без відповіді, як про це раніше вже обмовився під час інтерв’ю віце-президент США Джо Байден", – пише політолог.

Справедливо відповісти на провокації Росії варто після виборів у США, зазначає дослідник, будь-яка реакція до завершення волевиявлення американців може вплинути на його результат.

"Росія намагається створити хаос у міжнародних відносинах, то якщо, наприклад, Росія зіб’є американський літак над Сирією, або піде на інші надзвичайно провокативні дії, Вашингтон має уникати роздмухування істерії, яка могла би вплинути на результати виборів у США. Офіційний Вашингтон має відповісти зважено, обережно, добираючи слова з тим, щоб захистити політичний процес. Реальна відповідь має пролунати після виборів", – міркує Оренстін.