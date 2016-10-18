США пригрозили Росії фінансовими санкціями через кібератаки

Про це заявив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає РБК.

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Він повторив, що адміністрація президента Барака Обами шукає «пропорційну» відповідь на кібернапади, однак уточнив, що ця відповідь може не обмежуватись діями проти комп'ютерних мереж або інфраструктури інтернету, а бути зовсім з іншої сфери.

«Коло відповідних заходів, доступних президенту, не обмежується кіберсферою, є і інші відповідні заходи, в тому числі фінансові санкції», — пояснив Ернест.

Він також зазначив, що, який би вибір не зробив президент США Барак Обама, адміністрація не планує заздалегідь інформувати про них.

Як повідомляв УНІАН, розвідувальне співтовариство США звинуватило російський уряд у зломах пошти американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні виборів у США.