Саакашвілі все одно, хто стане президентом Америки

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що його влаштовує перемога будь-якого з двох основних кандидатів на президентських виборах в США.

Саакашвілі зазначив, що найточніші тези щодо ситуації в Грузії він знайшов у програмі Барака Обами. Водночас, кандидат від республіканців Джон Маккейн і напарник Обами Джо Байден, за словами грузинського президента, - давні друзі Грузії.

"Хочу сказати, що мільярд доларів і ще кілька мільярдів з Європи ми одержуємо завдяки особистому внескові сенатора Байдена", - заявив президент Грузії.

Про дружбу Джона Маккейна і Михайла Саакашвілі було відомо давно. У 2006 році політики навіть разом каталися на водних лижах.

Лента.ру