Саакашвілі все одно, хто стане президентом Америки
00:31, 05 листопада 2008Світ
1216
У кожного свої плюси
Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що його влаштовує перемога будь-якого з двох основних кандидатів на президентських виборах в США.
Саакашвілі зазначив, що найточніші тези щодо ситуації в Грузії він знайшов у програмі Барака Обами. Водночас, кандидат від республіканців Джон Маккейн і напарник Обами Джо Байден, за словами грузинського президента, - давні друзі Грузії.
"Хочу сказати, що мільярд доларів і ще кілька мільярдів з Європи ми одержуємо завдяки особистому внескові сенатора Байдена", - заявив президент Грузії.
Про дружбу Джона Маккейна і Михайла Саакашвілі було відомо давно. У 2006 році політики навіть разом каталися на водних лижах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter