Понад 4 мільйонів американців достроково проголосували на виборах президента США - посольство

Про це повідомляє посольство США в Україні у соціальній мережі Facebook.

Як наголосили дипломати: "Багато американців уже проголосували - достроково".

"До 8 листопада, дня виборів в США, ще два тижні, а мільйони американців вже віддали свої голоси за нового президента. Американці мають можливість проголосувати, навіть якщо безпосередньо в день виборів не можуть дістатися до виборчих дільниць. Для цього існує два альтернативні способи: дострокове голосування в спеціально відведених для цієї мети в кожному штаті місцях або заочне голосування, коли громадянин просить, щоб йому видали бюлетень, який він заповнює і відправляє поштою на виборчу дільницю", - йдеться у повідомленні.

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Як заявили у посольстві, за останніми даними дослідницького центру Pew Research Center, на момент 22 жовтня вже було заповнено понад 4 млн бюлетенів. Цього року скористатися можливістю дострокового голосування може рекордна кількість виборців - понад 50 мільйонів.

Також пояснюється, що в США немає централізованої виборчої системи.

"На практиці кожен штат, а в деяких випадках навіть кожен округ, визначає, коли і яким способом можуть голосувати його жителі. Децентралізація виборчого процесу зменшує ймовірність шахрайства на виборах", - додали у посольстві.

Окрім того, сказано, що вперше заочне голосування було застосовано 150 років тому, під час громадянської війни в США, щоб учасники бойових дій могли відправити бюлетені за місцем проживання. При цьому до середини XX століття більшість штатів прийняли закони про заочне голосування в тій чи іншій його формі.

"Від виборця, як правило, були потрібні конкретні докази того, що в день виборів він не зможе заповнити бюлетень особисто. Сьогодні "без вказівки причини" можна проголосувати в 27 штатах і окрузі Колумбія", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у виборчих перегонах беруть участь кандидат у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Перед днем голосування, яке відбудеться 8 листопада, відбулося три раунди теледебатів між Клінтон і Трампом.

У вересні Трамп під час перших теледебатів заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть бути полісменом у підтримці безпеки у світі. Своєю чергою Клінтон розкритикувала позицію Трампа щодо ядерної зброї.

На початку жовтня Трамп під час других президентських дебатів натякнув, що відправить свою суперницю Гілларі Клінтон у в’язницю в разі перемоги на виборах. Під час других дебатів Клінтон знову поставила під сумнів здатність Трампа обіймати посаду президента США. Вона наголосила, що Трамп повинен показати свої податкові декларації, щоби можна було побачити, чи є в нього справи в Росії. Також вона звинуватила Росію у військових злочинах у Сирії.

Під час останніх теледебатів, які відбулися 19 жовтня, Клінтон висловила думку, що президент РФ Володимир Путін хотів би бачити маріонетку на посаді президента США.