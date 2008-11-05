Обама веде з рахунком 200:124

Голосування на виборах президента США закінчилося о 22.00 за часом східного узбережжя країни (05:00 у Києві) в штатах Айова, Монтана, Невада і Юта. У цих чотирьох штатах "розігруються" голоси в цілому 20 вибірників.

За даними на 04:30, Обама може розраховувати на голоси 200 вибірників, прогнозують на основі динаміки інформації про підрахунок голосів та екзит-поли телекомпанії CNN, NBC, "Фокс" і CBS. Маккейн може розраховувати на голоси 124 (дані телеканалу CBS) або 78 (CNN) вибірників.

Вибірники в США офіційно проголосують за президента в грудні, а потім на спеціальній спільній сесії обох палат конгресу США 6 січня 2009 року ці результати будуть офіційно оголошені.