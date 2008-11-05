Обама веде з рахунком 200:124
05:22, 05 листопада 2008Світ
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Дані телекомпаній розходяться
|Фото АР
За даними на 04:30, Обама може розраховувати на голоси 200 вибірників, прогнозують на основі динаміки інформації про підрахунок голосів та екзит-поли телекомпанії CNN, NBC, "Фокс" і CBS. Маккейн може розраховувати на голоси 124 (дані телеканалу CBS) або 78 (CNN) вибірників.
Вибірники в США офіційно проголосують за президента в грудні, а потім на спеціальній спільній сесії обох палат конгресу США 6 січня 2009 року ці результати будуть офіційно оголошені.
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