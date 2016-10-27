Нігерії загрожує наймасштабніша в Африці гуманітарна криза - ООН

З такою заявою виступив заступник Гуманітарного координатора ООН в цій країні Пітер Лундберг, передає Центр новин ООН.

За його словами, близько 400 тисяч дітей в Нігерії голодують. У багатьох жителів країни немає доступу до чистої питної води, продовольства, медичних послуг, освіти.

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«Вже сім років «Боко харам» веде війну на північному сході Нігерії. Вони розоряють села, вони влаштували в країні хаос. Бойовики намагаються встановити халіфат на півночі країни. Люди біжать, рятуючись від насильства. У якийсь момент число переселенців в Нігерії перевалило за 2 мільйони людей», - заявила представниця Управління ООН з гуманітарних питань в Нігерії Орла Фаган.

Гуманітарний координатор Пітер Лундберг подякував донорам за підтримку, яку вони надають Нігерії. Разом з тим, він підкреслив, що на даний момент вдалося зібрати лише 37 відсотків суми, необхідної для надання країні допомоги в 2016 році. А якщо говорити про продовольчу допомогу, то зібрано всього 25 відсотків від необхідної суми.