Медведєв знайшов у Росії дві біди

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ звинуватив США у розв`язуванні російсько-грузинського конфлікту і провокації світової фінансової кризи.

Про це він заявив у своєму щорічному посланні до Федеральних зборів РФ, повідомляє власний кореспондент УНІАН у Росії.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, головними подіями у 2008 році, які мали важливе значення для Росії і стали «викликом для країни», були серпнева війна з Грузією, а також глобальна фінансова криза, що набирає обертів. «Дві дуже різні проблеми, що мають, втім, однакові риси і, можна сказати, загальне походження», - зазначив він.

Світова фінансова криза, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, також починався як локальна НП на національному ринку США, але потім вплинув на всі ринки планети і набув глобального характеру. «Властивість деяких проблем ставати загальними характерна для нашого взаємозв`язаного світу», - вважає він.

При цьому російський Президент запропонував створити механізм, який би блокував «егоїстичні, а часом навіть небезпечні рішення деяких членів світової спільноти». «Адже, чого гріха таїти, трагедія Цхінвала стала, окрім іншого, слідством самовпевненого, такого, що не терпить критики і віддає перевагу одностороннім рішенням, курсу американської адміністрації», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

На думку Президента РФ, до прорахунків у фінансово-економічній сфері США призвели «уявлення (США) про власну думку, як про єдино правильну і незаперечну».

«Надуваючи грошовий мішок для стимулювання власного зростання, вони не тільки не скоординували свої дії з глобальним ринком, але й нехтували відчуттям міри», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.