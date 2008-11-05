Сьогодні біля Сейму поляки палили шини та кидали петарди

У Варшаві сьогодні кілька тисяч осіб під керівництвом трьох профспілок протестували проти плану уряду Польщі законодавчо змінити критерії праці в складних умовах, що призведе до скорочення кількості осіб, які мають право швидше виходити на пенсію, із передбаченого чинним законодавством 1 млн. осіб до 250 тис.

Як повідомляє TVN24, в акції взяли участь шахтарі, металурги, вчителі та працівники залізниці, частина з яких, згідно з запланованою урядом реформи, втрачають право раніше виходити на пенсію.

Незважаючи на заклики керівників профспілок, люди вели себе агресивно. Біля Сейму та Будинку уряду учасники палили шини та кидали петарди, від яких постраждало двоє людей: міліціонер та один із протестуючих.

Протест також спричинив значні затори в місті.

Голова Форум профспілок (FZZ) Вєслав СЄВЄРСЬКИЙ заявив, що пропонована урядом реформа буде стимулювати працедавців звільняти працівників.

«Цей ганебний механізм, який буде стимулювати звільнення людей», - сказав він.

Профспілки також звинуватили уряд в ігноруванні діалогу в справі пенсійної реформи й односторонньому скасуванню наданих чинним законодавством прав.

Згідно з проектом закону, що впроваджує реформу, право швидше виходити на пенсію отримали б тільки люди, котрі народились після 1 січня 1948 року і які до 1 січня 1999 року пропрацювали щонайменше 15 років у складних умовах або виконували складну працю.

Таким чином, згідно з проектом, для того, аби швидше вийти на пенсію, чоловік повинен мати 60, а жінка 55 років. (У Польщі на пенсію на загальних засадах можуть вийти чоловіки в 65 років і жінки в 60).

Профспілки виступають за скасування вікового обмеження для швидшого виходу на пенсію.

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ заявив про намір застосувати вето на урядовий проект закону у разі його ухвалення Сеймом та вніс свій законопроект, котрий пропонує продовжити дію чинного сьогодні порядку до 2010 року.

Уряд, в свою чергу, стверджує, що у разі несхвалення закону в цьому році, ніхто в Польщі у 2009 році не зможе вийти швидше на пенсію, оскільки закон, який регулює цю справу, втратить чинність.

У протесті, крім FZZ, взяли участь представники Загальнопольської згоди профспілок (OPZZ), та профспілки «Солідарність».