Комітет Європарламенту пропонує працювати не більше 48 годин

Комітет з питань зайнятості та соціальних справ Європейського парламенту пропонує обмежити робочий тиждень в ЄС 48-ма годинами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Алєхандро СЕРКАСА (група соціалістичних партій, Іспанія)

При цьому депутати висловили переконання в тому, що всі винятки з правил мають бути усунутими впродовж трьох років з моменту набуття чинності директиви.

При цьому, на відміну від Ради ЄС, депутати висловилися за те, щоб час очікування, коли персонал не виконує своїх прямих функцій, однак постійно має перебувати напоготові (наприклад, медичний персонал), вважався також робочим часом.

Депутати також висловилися за те, щоб у випадку, якщо робітник не зміг з якоїсь причини використати свою відпустку вчасно, йому б надавалося право на компенсаційну відпустку.

Передбачається, що проект доповіді буде винесено на голосування до сесійної зали Європарламенту у грудні цього року.