Російські військові попросили у Путіна дозволу на відновлення бомбардувань по Алеппо

Російські військові попросили у Путіна дозволу на відновлення авіаударів по східній частині сирійського міста Алеппо. Про це заявив начальник головного оперативного управління Генштабу ВС РФ Сергій Рудской, пишуть «РИА Новости».

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«У зв'язку з тим, що не припиняється загибель мирних жителів, бойовики відновили активні бойові дії проти урядових військ, ми звернулися до верховного головнокомандувача Збройними Силами Російської Федерації з проханням відновлення авіаційних ударів по незаконних збройних формувань в східному Алеппо», - заявив він.

Втім пізніше з’явилась інформація про те, що російський президент відмовив військовим у відновленні авіа ударів по Алеппо. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Російський президент заявив, що такі заходи вважає недоцільними.

Нагадаємо, Сирійська обсерваторія з прав людини на початку жовтня повідомила про масоване бомбардування російськими ВКС підконтрольної повстанцям східної частини Алеппо.

Авіація РФ скинула так звані протибункерні бомби, а також інші авіабомби на східні квартали міста. У вівторок неурядова організація "Лікарі без кордонів" заявила, що в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини.

Запеклі бої почалися в Алеппо і після того, як 23 жовтня завершився режим припинення вогню, який діяв усього три дні. Про це повідомили сирійські активісти.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії повідомив, що авіаудари наносилися по ключовий лінії фронту на південно-заході міста, в той же час посилилися бої між повстанцями і урядовими силами в контрольованих опозицією районах Алеппо.