У Європарламенті взялися визначити, що таке іграшка

Комітет з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів Європарламенту виступає за посилення безпеки іграшок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому 6 листопада на засіданні комітету проекті доповіді Маріанн ТІССЕН (група народних партій, Бельгія).

Депутати підтримали проект відповідної директиви, запропонований Єврокомісією, однак висловилися за певне посилення обмежень на використання хімічних субстанцій при виробництві іграшок, а також за повну заборону використання в іграшках важких металів.

Згідно з проектом директиви, до іграшок відносять предмети, призначені для використання в іграх дітьми віком до 14-ти років.

При цьому проект директиви містить перелік предметів, які не можуть вважатися іграшками. До таких предметів, зокрема, віднесено святкові прикраси, колекційні предмети, призначені для використання дітьми до 14-ти років (наприклад, копії вогнепальної зброї), пазли з понад 500 деталей, феєрверки, відеоіграшки чи ігрові приставки.

Депутати також висловилися за те, щоб додати до цього переліку книжки для дітей, які не мають доданих елементів, таких як пластикові іграшки, чи звукових елементів.

Згідно з проектом директиви, виробник має гарантувати, що іграшки не містять токсичних речовин. При цьому депутати вважають, що у випадку недоведеного науковими методами негативного ефекту для здоров’я дитини іграшки також не повинні допускатися до продажу.

Депутати підтримали пропозицію Єврокомісії щодо того, що виробники та імпортери мають зберігати технічну документацію на іграшки протягом 10 років з моменту початку продажу іграшок на ринку Євросоюзу.

Комітет зазначив, що усі попередження щодо того, для кого призначені іграшки, мають передуватися словом “Увага”. Крім того, іграшки для дітей віком до трьох років мають відповідати більш жорстким вимогам безпеки.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту вже у грудні. При цьому доповідач повідомила про початок погодження внесених депутатами змін з Єврокомісією та Радою ЄС найближчим часом з метою досягти компромісу вже у першому читанні.