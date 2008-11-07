Обама проігнорував привітання Медведєва

Президент Росії Дмитро Медведєв не увійшов в число світових лідерів, яким подзвонив обраний президентом США Барак Обама з вдячністю за привітання з перемогою на виборах.

Як передає Associated Press, Б.Обама зв`язався з лідерами 9 країн світу: Австралії, Великобританії, Німеччини, Ізраїлю, Канади, Мексики, Франції, Південної Кореї і Японії.

РБК