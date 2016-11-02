ФБР опублікувало матеріали розслідування проти екс-президента США Білла Клінтона

Мова йде про події 2001 року, коли Клінтон помилував бізнесмена Марка Річа, передає РБК.

ФБР вважало, що дії колишнього президента могли бути незаконними. Проте справу було закрито у 2005 році.

Читайте такожКлінтон: немає нічого, що ФБР могло б виявити при повторній перевірці її електронної пошти

Білл Клінтон 15 років тому помилував бізнесмена Марка Річа. Мільярдер звинувачувався в ухиленні від податків і порушенні ембарго, накладеного урядом США на торгівлю з Іраном. У 1983 Річ сховався від слідства і втік у Швейцарію. За фактом помилування було організовано розслідування.

Прокурорська перевірка повинна була встановити, чи не було воно «куплено за гроші», оскільки колишня дружина Марка Річа Денис Річ робила значні пожертвування у фонд демократичної партії на виборчу кампанію Хілларі Клінтон.

В кінці жовтня стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань США виявило нові електронні листи кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, які можуть бути пов'язані з закритим раніше розслідуванням ФБР. Під час роботи Держсекретарем США з 2009 по 2013 рік Клінтон використовувала особисту електронну пошту замість урядової. Це могло призвести до витоку секретних даних, повідомляла газета The New York Times з посиланням на федеральних чиновників США.