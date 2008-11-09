Конфуз у Польщі: Качинський не запросив Валенсу на бал

Колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех ВАЛЕНСА не запрошений на бал президентів, який готується у Варшаві на 11 листопада з нагоди 90-річчя відновлення незалежності країни.

Як повідомили РІА «Новости» в канцелярії президента Польщі, "ВАЛЕНСИ в списку запрошених гостей немає".

Сам екс-президент, безумовно, розчарований таким рішенням президента Леха КАЧИНСЬКОГО. Відносини Л.ВАЛЕНСИ і Л.КАЧИНСЬКОГО давно переросли у відкритий політичний конфлікт. Проте місцеві спостерігачі критично оцінюють факт небажання чинного глави держави запросити легендарного лідера польської "Солідарності" на бал, нагадуючи, що Л.ВАЛЕНСА на такому заході мав би бути найголовнішим і найважливішим гостем.

"Немає у мене запрошення, то ж - не поїду", - сказав екс-президент журналістам. "Хоча, окрім жартів, у мене було бажання потанцювати з пані КАЧИНСЬКОЮ", - додав Л.ВАЛЕНСА.

На президентський бал не прийдуть прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК і віце-прем`єри Гжегож СХЕТИНА та Вальдемар ПАВЛЯК.

Як очікується, на балу з`явиться єдиний член уряду Польщі, міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ, призначенню якого на посаду керівника МЗС свого часу чинив опір Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Сам Л.КАЧИНСЬКИЙ через невеликий зріст не піде на бал президентів у фраку.

"Якщо говорити про фрак, то наперед хочу сказати, що у мене його не буде. Щоб з`явитися у фраку, потрібно мати як мінімум 1 метр 80 сантиметрів зросту. У мене, на жаль, значно менше", - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ журналістам на прес-конференції.

Л.КАЧИНСЬКИЙ з великим розмахом організовує бал президентів - спеціальні запрошення були надіслані главам держав, причому не тільки Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в урочистостях братимуть участь 20 глав держав, зокрема Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Урочистості почнуться біля могили Невідомого солдата у Варшаві, потім гостей чекають на ланч в Королівському замку. Ввечері 11 листопада відбудеться власне бал президентів у Великому театрі.