Що могло призвести до аварії на російському підводному човні?

Невиправдано висока автоматизація Аварія на атомному підводному човні "Нерпа" в Тихому океані, в результаті якої загинули 20 людей і більше 20 дістали поранення через отруєння фреоном, могла бути наслідком невиправдано високої автоматизації на човнах такого типу і організаційних проблем при проведенні випробувань, вважає колишній підводник, капітан першого рангу запасу, головний науковий співробітник інституту проблем морських технологій ДСВ РАН Геннадій Ілларіонов.

"Ці човни високоавтоматизовані, мають велику водотоннажність і при цьому екіпаж близько 70 осіб. На човнах військово-морських сил США такого типу екіпаж вдвічі більший. На жаль, наші конструктори в цьому випадку сподіваються на автоматику", - сказав Ілларіонов в інтерв`ю РІА “Новости”.

Крім того, зазначив експерт, причиною загибелі людей на субмарині могла стати їх слабка професійна підготовка, оскільки на АПЧ було дуже багато цивільних осіб.

Системні проблеми при організації випробувань

Така аварія, тим більше якщо вона сталася в носовому відсіку, не є серйозною для такого човна. "Думаю, що зброї на борту човна не було. Така аварія відношення до ядерної енергетичної установки не має. Схоже, великої пожежі не було, це не тяжка аварія для такої АПЧ. Дуже шкода, що загинули і постраждали багато людей", - сказав Ілларіонов.

Водночас, аварія може бути ознакою системних проблем організації випробувань.

"Човен під час випробувань і передачі від виробника замовникові найвразливіший. В цей час там знаходяться військові і цивільні фахівці, і таку масу народу дуже важко організовувати", - сказав експерт.

"За часів СРСР ми впродовж року здавали по три-п`ять підводних човнів, а зараз один човен за п`ять років. Люди забули про обережність і втратили спеціальні навички. На жаль, ми втратили кадри і дорогоцінний досвід в цій області", - сказав Ілларіонов.

Цивільні фахівці не змогли скористатися дихальними апаратами "Весь екіпаж підводного човна зобов`язаний не тільки постійно мати при собі персональний дихальний пристрій (ПДП), а й уміти користуватися ним. Ці дії підводники доводять до автоматизму. Дихати цим апаратом можна протягом 20 хвилин", - зазначив експерт.

Він додав, що кількість людей, які перебували на підводному човні під час випробувань, означає, що на кожній системі були як військові, так і цивільні фахівці.

"Не виключаю, у когось з цивільних не було ПДП, а якщо і були, то ними не вміли користуватися", - сказав експерт.

ПДП є системою замкнутого дихання, і якщо людина жодного разу не випробувала її, то в екстреному випадку не зможе нею скористатися, пояснив він.

Усі претензії до підприємства "Оскільки човен заводський і не прийнята до складу бойового чергування, то в першу чергу всі претензії до підприємства. Флотський екіпаж (під час ходових випробувань) знаходиться в ролі стажистів", - таку думку в інтерв`ю РІА Новини висловив фахівець з кораблебудування.

За даними російських військових, на борту човна у момент аварії було 208 осіб, з яких лише 81, - військовослужбовці.

Експерт вважає, що причиною трагедії міг стати людський чинник: "Могла бути помилка в програмуванні, могла бути помилка в експлуатації, яка спричинила несанкціоновану роботу системи пожежегасіння".

Підводники не можуть самі залишити загазовані відсіки Атомний підводний човен "Нерпа" був на глибині, коли на його борту сталося нештатне спрацьовування системи пожежегасіння, і підводники не могли самостійно залишити задраєні і загазовані відсіки, повідомив РІА Новини в неділю високопоставлений представник Головного штабу ВМФ Росії.

"Чому не всі підводники скористалися портативними дихальними апаратами - має встановити спеціальна комісія", - сказав він.

За його словами, на ремені у кожного підводника знаходиться портативний дихальний апарат на випадок виникнення ЧП на борту човна. "Можна припустити, що підводники не помітили надходження газу, а коли відчули, було вже пізно".

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В результаті аварії загинуло 20 осіб, з них троє військовослужбовців, 17 цивільних. В результаті інциденту постраждала 21 людина, вони в госпіталі. У списках загиблих - 11 співробітників Амурського суднобудівельного заводу, серед них члени здавального комітету, інженер відділу ядерної безпеки, інші співробітники.